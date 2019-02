Samsung otwiera w Lublinie Inkubator dla startupów z obszaru cyberbezpieczeństwa



Lublin, 06.02.2019 (ISBnews) - Samsung Inkubator Lublin to nowo otwarta przestrzeń dla startupów, planujących zrewolucjonizować sferę bezpieczeństwa cyfrowego, poinformował prezes Samsung Electronics Polska Joseph Kim.

"Uruchomienie drugiego w Polsce inkubatora to element szerszej strategii firmy Samsung Electronics Polska, która zakłada wspieranie młodych polskich przedsiębiorców z Polski Wschodniej oraz ich innowacyjnych pomysłów" - powiedział Kim podczas otwarcia inkubatora.

W ocenie rektora Politechniki Lubelskiej prof. Piotra Kacejko, inicjatywa Samsunga pomoże w dwóch elementach - praktycznym, w którym studenci mają pomysły technologiczne oraz entuzjazmie poprzez kontakt z taką firmą, jak Samsung.

"Cyberbezpieczeństwo jest jedną z priorytetowych kwestii w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. W naszej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań dla naszych klientów. Podnoszenie świadomości na temat cyberzagrożeń i aktywne działania na rzecz ich zwalczania traktujemy jako naszą misję. Jesteśmy pewni, że nowatorskie pomysły polskich przedsiębiorców, z naszą pomocą przyczynią się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie lokalnym i globalnym" - dodał prezes Samsung Electronics Polska.

Jak podano, pierwsze startupy już rozwijają swoje usługi w Samsung Inkubator Lublin. Jednym z nich jest Real Buddy, aplikacja nowej generacji, dbająca o cyberbezpieczeństwo najmłodszych. Specjalne algorytmy monitorują komunikację w poszukiwaniu treści wrażliwych, alarmując rodziców w razie potrzeby, ale bez naruszania prywatności najmłodszych. Mechanizm "samodoskonali" się w poszukiwaniu nowych zagrożeń i nie wymaga ręcznego wprowadzania słów kluczowych.

"Otwarcie Samsung Inkubator w Lublinie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której głównym filarem jest trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości organizacyjnej. Samsung inwestuje w transfer wiedzy i akcelerację startupów, a więc w młodych i ambitnych ludzi. Tak też działa nasz rząd. W stworzonym przez nasz ekosystemie innowacji, mamy wiele działań pod parasolem programu Start In Poland, pomagających rozwinąć skrzydła młodym biznesmenom z nowatorskimi rozwiązaniami. Co równie ważne, na mapie Polski mamy kolejny punkt, który przyczyni się do rozwoju cyfrowego krajobrazu wschodniej części naszego kraju" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Samsung Inkubator w Lublinie to kolejna, po Samsung Inkubator Rzeszów, przestrzeń stworzona dla młodych polskich przedsiębiorców, w której będą mogli rozwijać swoje innowacyjne pomysły pod okiem doświadczonych mentorów.

Partnerami projektu są: NASK - najważniejsza instytucja publiczna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, badania i rozwój internetu, oraz Politechnika Lubelska - jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce. Partnerzy zapewnią inkubowanym w Lublinie startupom wsparcie merytoryczne i podzielą się najlepszymi praktykami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Młodzi innowatorzy mogą liczyć również na pomoc ze strony Samsung R&D Institute Poland, gdzie zostanie powołany specjalny zespół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, który zapewni stały mentoring - począwszy od fazy koncepcyjnej projektu, aż po etap przygotowania prototypu.

Tym, co wyróżnia Samsung Inkubator Lublin na tle tego typu inicjatyw, jest niekomercyjny charakter projektu. Inkubowane startupy zachowują wyłączne prawa do swoich koncepcji, które powstały w ramach Inkubatora. Poza wsparciem technologicznym, Samsung zapewnia również promocję i pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Najlepsze pomysły mogą liczyć również na wsparcie finansowe ze strony firmy, podkreślił Samsung.

Samsung Inkubator Lublin będzie dostępny nie tylko dla młodych przedsiębiorców, ale również dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, planowany jest szereg działań przeznaczonych dla mieszkańców Lublina i okolic, takich jak otwarte zajęcia z kodowania, warsztaty z przedsiębiorczości, hackatony czy wykłady tematyczne.

"Jako firmie odpowiedzialnej społecznie zależy nam przede wszystkim na wspieraniu młodych talentów w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również na podnoszeniu kompetencji lokalnej społeczności. Dwa lata po uruchomieniu pierwszego Inkubatora w Rzeszowie, wciąż jesteśmy zaskakiwani efektami, jakie osiągają startupy, które wspieramy" - podsumowała Magdalena Olborska, CSV and Partnership Manager, Samsung Electronics Polska.

