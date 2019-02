Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na sprzedaż Pregnabit do szpitala w Zabrzu



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółka z grupy Nestmedic, podpisało umowę sprzedaży systemu Pregnabit z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu, które po zakończonych testach systemu Pregnabit wprowadza go do oferty usług medycznych, podał Nestmedic. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce.

Podpisanie umowy zakupu systemu Pregnabit przez Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu poprzedził kilkutygodniowy pilotaż. Rezultatem jest zakup urządzeń teleKTG Pregnabit oraz świadczenie usługi analizy zapisów KTG przez Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółkę zależną od Nestmedic. Potwierdza to zainteresowanie placówek medycznych rozwiązaniem oferowanym przez Nestmedic oraz stopniowy wzrost usług telemedycznych w naszym kraju, podano.

"Słowo innowacyjność to słowo, które definiuje cały projekt dotyczący opieki prenatalnej nad kobietą w ciąży poprzez rozwiązanie telemedyczne Pregnabit, które zastosowała firma Nestmedic. [...] To na pewno rozwiązanie nowatorskie, które daje poczucie bezpieczeństwa pacjentce, poprzez możliwość wykonania, co najmniej raz dziennie, kontrolnego badania KTG, oceniającego aktualny stan płodu, jak i czynność skurczową macicy. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w Polsce oraz w Europie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym zapisem kardiotokograficznym, pacjentka otrzymuje informację drogą SMS lub telefoniczną o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. To bardzo dobrze, że jest to innowacyjny produkt polski, oparty na wiedzy i kapitale polskim. Tego typu rozwiązania powinny być bardzo mocno wspierane" - powiedział prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Mariusz Kazimierz Wójtowicz, cytowany w komunikacie.

"Myślę, że dalsze plany rozbudowy systemu platformy telemedycznej Pregnabit polegające na oznaczaniu podstawowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi u kobiet w ciąży, niezależnie od znaczenia badania kardiotokograficznego, to bardzo ważna informacja nie tylko dla położników pracujących w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, ale przede wszystkim dla pacjentek" - dodał.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu jest ważnym centrum diagnostyczno-leczniczym na terenie województwa śląskiego. Liczba hospitalizowanych pacjentów w roku 2018 wyniosła ponad 15 tys., w tym samym roku przyjęto 2 140 porodów, podano również.

"Kontrakt ze szpitalem w Zabrzu utwierdza nas w przekonaniu, że system Pregnabit adresuje potrzeby współczesnej ochrony zdrowia. To nasze drugie komercyjne wprowadzenie w renomowanym i dynamicznie rozwijającym się szpitalu. Liczymy, że będą kolejne" - dodała prezes Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha.

Dla grupy Nestmedic to drugi ważny kontrakt z publiczną placówką medyczną. Pod koniec listopada 2018 roku spółka podpisała umowę o współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, przypomniano.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

