Prace w Zabrzu są częścią ponadmiliardowego projektu unijnego samorządowej spółki Tramwaje Śląskie. W poniedziałek jej przedstawiciele podpisali w zabrzańskim magistracie umowę na roboty w ścisłym centrum, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Religi.

To krótki fragment zabrzańskiej sieci tramwajowej. Modernizacja obejmie ok. 1650 metrów toru pojedynczego i sieci trakcyjnej, przebudowę sieci teletechnicznych, kanalizacji, wodociągów, sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego i przejazdów drogowo-torowych. Rozplanowane do połowy grudnia br. roboty za ok. 23,5 mln zł netto wykona konsorcjum KZN Rail i Spaw-Tor.

„Przystępujemy do kolejnego etapu remontu torowisk. Efektem będzie podniesienie jakości podróży i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg” - powiedziała cytowana w poniedziałkowej informacji Tramwajów Śląskich prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. „Współtworząc Tramwaje Śląskie przeprowadziliśmy już prace modernizujące torowiska m.in. przy ulicach 3 Maja, Bytomskiej, Brysza i Wolności” - przypomniała.

„Podobnie, jak przy projekcie realizowanym w poprzedniej perspektywie finansowej, będziemy mocno inwestować w infrastrukturę tramwajową na terenie Zabrza. Podpisana dziś umowa to początek ofensywy inwestycyjnej, za którą kryją się kolejne modernizacje długich odcinków torowisk wzdłuż ul. Wolności, ul. Bytomskiej i ul. Tarnopolskiej” - dodał prezes TŚ Bolesław Knapik.

Zgodnie z informacjami zabrzańskiego samorządu z grudnia ub. roku, kolejne roboty będą prowadzone w ciągu ul. Bytomskiej, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice (III kw. 2019 r. - II kw. 2020 r), w ciągu ul. Wolności od ul. Piłsudskiego do ul. Miarki (IV kw. 2019 r. - I kw. 2021 r.) oraz od pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego (IV kw. 2019 r. - IV kw. 2020 r.). Łączny koszt wszystkich zaplanowanych w tej perspektywie robót w Zabrzu szacowany jest na 150 mln zł, przy bezpośrednim wkładzie miasta na poziomie ok. 33 mln zł.

Cały obecny projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) składa się z trzech etapów. Szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

W realizowanym obecnie pierwszym etapie projektu ujęto dwa zadania związane z budową nowych linii (ul. Grundmanna w Katowicach i przedłużenie linii na Zagórzu w Sosnowcu), a także 24 zadania związane z modernizacją istniejącej infrastruktury, zakupy 45 nowych tramwajów oraz trzech pojazdów specjalistycznych (pogotowia sieciowe i torowe). W jego ramach na terenie Zabrza zmodernizowano już most nad potokiem Julka i dwutorową linię w jego sąsiedztwie.

Maksymalny koszt całkowity tego etapu wyliczono na 766,8 mln zł brutto, w tym koszt kwalifikowany, czyli prac mogących zawierać się w unijnym projekcie, na 623,6 mln zł netto. Zapewnione już unijne dofinansowanie (umowę podpisano 11 grudnia 2017 r.) to 393,3 mln zł, czyli ok. 63 proc. kosztu kwalifikowanego. W Zabrzu wartość prac pierwszego etapu szacowana jest na 50 mln zł, z czego budżet miasta dokłada 13 mln zł.

Etap drugi projektu Tramwajów Śląskich, również już dofinansowany, to jedno zadanie budowy nowej linii (połączenie do Placu Wolskiego w Bytomiu) i 12 zadań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury (w tym prace w Zabrzu za ok. 100 mln zł, przy ponad 20 mln zł wkładu miasta). Ostatnim etapem ma być budowa nowej linii tramwajowej do południowych dzielnic Katowic.

Pod koniec ub. roku Tramwaje Śląskie podpisały umowę z konsorcjum banków, zapewniającą blisko 330 mln zł na finansowanie unijnego projektu. Obligacje spółki obejmą Pekao SA oraz BGK (TŚ będą je wykupywały ze środków zapewnianych przez samorządy kupujące odpowiednią ilość usług przewozowych). Transakcję współfinansuje Europejski Bank Inwestycyjny.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, ponad 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.(PAP)

autor: Mateusz Babak