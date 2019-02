W usłudze Twój e-PIT system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje wyłącznie te dane, które ma administracja skarbowa.

"Twój e-PIT to jest bardzo nowoczesna usługa, którą udostępnimy już 15 lutego. Można powiedzieć, że to jest największa zmiana po 1991 roku. (...) Dzięki temu Polska będzie należała do czołówki innowacyjnych państw, które nie tylko udostępniają kanał elektroniczny, ale również wypełniają za podatnika takie rozliczenie" - podkreśliła szefowa resortu finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Zapewniła, że usługa Twój e-PIT jest bezpieczna, "przetestowana pod kątem przechowywania, gromadzenia, przetwarzania danych przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, która przeprowadziła taki audyt i możemy być całkowicie spokojni, że nasze dane - bardzo wrażliwe - będą bezpieczne".

Twój e-PIT będzie dostępny na portalu podatki.gov.pl dla podatników, którzy korzystają z formularzy PIT-37 i PIT-38. Od 15 lutego br. podatnicy będę mogli wejść na swój profil i zalogować za pomocą danych: PESEL lub NIP wraz z datą urodzenia i uwiarygadniając się kwotą przychodu za 2017 r. oraz jedną z kwot przychodu z roku 2018. "Nie trzeba mieć profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego" - zaznaczyła Czerwińska.

Minister finansów zwróciła uwagę na korzyści, jakie płyną z tego sposobu rozliczenia, nie tylko dla podatników, ale także administracji skarbowej. "Dla podatnika korzyści są bardzo oczywiste, to oszczędność czasu i naszych emocji, które często towarzyszą wypełnianiu tego typu formularzy. Niezwykle ważne jest, że unikamy ryzyka popełnienia błędów i spóźnienia się z zeznaniem rocznym" - zaznaczyła. Przypomniała, że podatnik może poprawić i uzupełnić dane w przygotowanym przez urząd zeznaniu.

W przypadku osób, które rozliczają się samodzielnie, bez ulg i odliczeń, to jedno kliknięcie akceptujące deklarację podatkową zamyka proces składania zeznania. Ta opcja dotyczy ok. 4 mln osób.

Dodatkową zachętą dla podatnika jest 45-dniowy termin zwrotu nadpłaty PIT, liczony od momentu złożenia zeznania podatkowego lub jego korekty „za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. W przypadku zeznań tradycyjnych, papierowych to okres 3 miesięcy.

Twój e-PIT ma ułatwić pracę także administracji skarbowej. "System sam uzupełnia informacje danymi, które są dostępne administracji skarbowej" - mówiła szefowa resortu finansów. Dodała, że urzędnicy oszczędzają czas potrzebny wcześniej na weryfikację błędów, nieścisłości, które pojawiają się w formularzach podatkowych.

Minister podkreśliła, że Twój e-PIT jest systemem dobrowolnym. Jak dodała, administracja skarbowa wystawia zeznania roczne, a każdy podatnik ma możliwość wyboru, czy chce skorzystać z usługi Twój e-PIT czy rozliczyć się w formie tradycyjnej, papierowej; obie formy są możliwe, choć wersja elektroniczna zdecydowanie przyjaźniejsza. To ważny etap realizacji naszej filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków - tłumaczyła.

Dodała, że jeżeli podatnik, który złożył zeznanie za pomocą Twój e-PIT, wolałby jednak formę tradycyjną i wyśle taki formularz rozliczenia rocznego, to wówczas dla administracji wiążąca będzie forma papierowa.

W 2019 roku fiskus będzie mógł rozliczyć podatników wypełniających formularze PIT-37 i PIT-38. "Natomiast w przyszłym roku udostępnimy również rozliczenia na formularzach PIT-36, PIT-36L, czyli dla tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, oraz PIT-28 dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy" - powiedziała minister finansów.