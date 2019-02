Grupa Żywiec miała 324,1 mln zł zysku netto, 415,32 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 324,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 258,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 415,32 mln zł wobec 333,91 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 323,75 mln zł w 2018 r. wobec 3 165,26 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 5% i wyniosły 3 324 mln zł w porównaniu do 3 165 mln zł w 2017 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 24% i wyniósł 415 mln zł w porównaniu do 334 mln zł w 2017 roku. W 2018 roku grupa kapitałowa Żywiec osiągnęła 324 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do 259 mln zł w 2017 roku. Wczesne lato i dobra pogoda w sezonie, w połączeniu z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, przyczyniły się do wzrostu sprzedaży piwa w 2018 roku. Konsumenci częściej sięgali po droższe i bardziej zróżnicowane produkty" - czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

"Cieszymy się, że strategia budowania wartości przynosi rezultaty i że nasze działania przyczyniają się do dalszej premiumizacji rynku piwa. Skuteczna odpowiedź na wzrost zainteresowania konsumentów droższymi markami piwa oraz rozwój oferty piw bezalkoholowych zaowocowało zwiększeniem przychodów z każdego hektolitra piwa aż o +7 proc. Przy podobnym do zeszłego roku poziomie sprzedaży zwiększyliśmy także zysk. Widząc kontynuację trendów i wzrost kosztów produkcji, w tym roku będziemy kontynuować strategię budowania wartości" - powiedział prezes Grupy Żywiec Francois-Xavier Mahot, cytowany w sprawozdaniu.

W 2018 r. Grupa Żywiec sprzedała 11,29 mln hektolitrów piwa wobec 11,24 mln hl w 2017 r. (w tym sprzedaż krajowa wyniosła odpowiednio: 11,01 mln hl wobec 10,76 mln hl).

Grupa Żywiec zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży marek premium w tym Żywca, Heinekena i Desperadosa. Firma podwoiła także sprzedaż piw i radlerów bezalkoholowych dzięki wprowadzeniu Strefy Zero, w której na szeroką skalę dostępne stały się Żywiec 0.0.%, Heineken 0.0.% oraz nowe warianty smakowe Warki Radler 0.0%, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 312,7 mln zł wobec 261,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)