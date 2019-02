Zarząd Sygnity z prezesem Mariuszem Nowakiem wybrany na kolejną kadencję



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu zarządu z Mariuszem Nowakiem jako prezesem zarządu i Mariuszem Jurakiem jako wiceprezesem zarządu na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka. Kadencja rozpocznie się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zakończony 30 września 2018 roku.

Zarówno Mariusz Nowak, jak i Mariusz Jurak wchodzą w skład zarządu obecnej kadencji, podano.

"Pan Mariusz Nowak zasiada w zarządzie Sygnity od dnia 1 lipca 2017 roku. W dniu 11 września 2017 roku rada nadzorcza Sygnity wskazała go jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu spółki do czasu powołania nowego prezesa zarządu spółki. W dniu 15 maja 2018 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Mariusza Nowaka na stanowisko prezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Mariusz Jurak pełnił funkcję członka zarządu od 19 maja 2017 roku, podano również.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)