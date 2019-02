BGK: Na rynku pojawi się wkrótce 6 700 mieszkań dla najuboższych



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych, na rynku wkrótce ma pojawić się 6 700 lokali, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). To efekt programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, którego obsługę prowadzi BGK.

Deficyt mieszkaniowy w Polsce wynosi od 0,5 do 3 mln mieszkań. Ze statystyk wynika również, że na 1 000 mieszkańców przypadają 363 mieszkania, a jedna osoba zamieszkuje średnio 27,6 m2, podczas gdy średnia dla UE wynosi 40 m2. Kolejny problem to wysoki wskaźnik poważnej deprywacji mieszkaniowej - około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione, niedoświetlone, w których brakuje łazienki lub przecieka dach, podano.

"Celem programu bezzwrotnego, finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu mieszkań i pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Traktujemy naszą misję bardzo poważnie. Od 2007 r., dzięki wsparciu z budżetu państwa, w całej Polsce powstało prawie 19 000 lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. Kolejnych 6 700 pozostaje w trakcie realizacji. Jak widać, to ponad 1/3 tego co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 12 lat" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

BGK przyznał 174 mln zł wsparcia z programu budownictwa socjalnego i komunalnego w 2018 r. Kwota ta wesprze inwestycje o wartości 449,5 mln zł, podano również.

BGK przyjmuje wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego, które mogą składać gminy, jednoosobowe spółki gminne, związki międzygminne, powiaty, organizacje pożytku publicznego oraz spółki celowe.

"W zeszłym roku zakwalifikowaliśmy 114 wniosków. Dotyczyły one udzielenia bezzwrotnego wsparcia na utworzenie 2 143 lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych oraz 341 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. W naborze wiosennym najwięcej wniosków pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Jesienią najbardziej aktywne były województwa śląskie, mazowieckie i pomorskie. Cieszy nas zainteresowanie programem i czekamy na kolejne wnioski w 2019 roku" - dodał dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch.

Od początku trwania rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, czyli od 2007 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje na ponad 1,22 mld zł. Pozwoliło to na współfinansowanie przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości prawie 3,58 mld zł, podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)