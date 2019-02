Unibep miał wstępnie ok. 26,4 mln zł zysku netto w 2018 r.



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Unibep miał ok. 1 659,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 26,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Unibep wyniosły w roku 2018 ok. 1 659,2 mln zł i były o ok. 1,8 % wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, natomiast zysk netto grupy kapitałowej Unibep w roku 2018 wyniósł ok. 27,5 mln zł i był o ok. 3,4 % wyższy od zysku odnotowanego w roku 2017. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 26,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki na nieznaczną poprawę skonsolidowanych danych grupy wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki w dwóch biznesach - generalnym wykonawstwie eksport oraz w działalności deweloperskiej, podano także.

Informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku 2018 r. zostaną przekazane w rocznych raportach, które zostaną opublikowane 28 marca 2019 r., dodano.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)