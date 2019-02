Atal wprowadził do oferty 294 lokale w ramach I etapu Ap. Dmowskiego w Poznaniu



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 294 mieszkań w ramach I etapu poznańskiego projektu Apartamenty Dmowskiego, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kw. 2021 roku.

W czterech siedmiopiętrowych budynkach, które stanowią pierwszy etap inwestycji Apartamenty Dmowskiego, powstaną 294 mieszkania o powierzchniach od 43,53 do 103,94 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych rozkładach - dwu, trzy i czteropokojowe apartamenty, podano.

"Apartamenty Dmowskiego łączą w sobie atrakcyjną lokalizację, komfortowe połączenia z centrum miasta oraz szeroką ofertę mieszkaniową. [...] W związku z tym spodziewamy się, że wprowadzone właśnie do sprzedaży lokale szybko znajdą swoich nabywców. To już szósta poznańska inwestycja Atal, w planach mamy jednak dalszy rozwój i kolejne projekty z różnych segmentów rynku deweloperskiego" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Na poznańskie portfolio dewelopera - poza Apartamentami Dmowskiego - składa się szereg innych inwestycji. Niedawno do sprzedaży trafiło jednoetapowe osiedle Ptasia 20, które powstaje na Grunwaldzie. Dostępne są także mieszkania w Rezydencji Chwaliszewo i Apartamentach Milczańska. W sprzedaży są również mieszkania w Atal Warta Towers - 17-piętrowym budynku zlokalizowanym nieopodal Warty, w dzielnicy Nowe Miasto, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. Atal sprzedał 2 420 lokali w 2018 r.

(ISBnews)