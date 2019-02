W przekazanej PAP informacji poinformowano, że zgodnie z badaniem blisko 40 proc. Polaków deklaruje, iż źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a ponad jedna czwarta chce pracować tak długo jak to możliwe.

"Co ciekawe Polacy zabezpieczają swoją przyszłość na emeryturze najczęściej przez opłacanie składek ZUS/KRUS oraz odkładanie środków w banku. Składanie pieniędzy na koncie, jest zdaniem respondentów najlepszą formą zabezpieczenia przyszłości" - napisano.

Zgodnie z komunikatem, dla ponad połowy Polaków (60 proc.) kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze mieści się w przedziale pomiędzy 1000 zł a 2999 zł. Takie dochody zadeklarowało najwięcej osób w wieku 25-34 lat – w większości kobiety (66 proc.). Tylko dla 2 proc. Polaków 1000 zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze.

"Tylko 3 proc. Polaków będzie potrzebowało więcej środków na emeryturze niż zarabia obecnie, częściej taką odpowiedź wskazywały kobiety (4 proc. do 3 proc.) oraz osoby w wieku 35-44 lat. Tyle samo procent wskazało, że kwota powyżej 7000 tys. zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze, częściej mężczyźni zaznaczali taki przedział (4 proc. do 2 proc.) i osoby w wieku 18-24 lat" - czytamy w informacji.

Jednocześnie ankieta pokazała, że ponad trzy czwarte Polaków twierdzi, iż ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu. Taką sytuacje prognozują częściej mężczyźni, jednak z niewielka przewagą nad kobietami (79 proc. wobec 77 proc.) i osoby w wieku 45-64 lat (82 proc.). Tylko 13 proc. Polaków przewiduje, że ich dochody będą takie same jak obecne zarobki (przeważają nieznacznie kobiety), a jedynie 9 proc. uważa, że będą wyższe – tutaj nieznaczną przewagę stanowią mężczyźni.

"Nieco bardziej optymistyczne podejście do emerytury mają młodsi. 60 proc. osób w wieku 18-24 lat uważa, że ich emerytura będzie niższa niż obecne zarobki, tylko 15 proc., że będzie taka sama, natomiast 25 proc., że otrzymają wyższe wynagrodzenie" - napisano.

Według badania, emerytura i oszczędności będą źródłem finansowania 35 proc. Polaków, w większości taką formę deklarują mężczyźni i młode osoby w wieku 18-24 lat. "27 proc. zamierza pracować zawodowo tak długo, jak to będzie możliwe, bez względu na osiągnięty wiek emerytalny. Co ciekawe takie plany mają osoby starsze w wieku 45-64 lat. Tyle samo osób deklaruje utrzymywać się tylko z emerytury, tylko 6 proc. osób z oszczędności, 3 proc. będzie wspomagać rodzina" - napisano.

25 proc. ankietowanych Polaków wskazało, że nie planuje na emeryturze wspierać bliskich, nie oczekują też wsparcia z ich strony, a 17 proc. zamierza wspierać finansowo swoich bliskich.

"Sposoby oszczędzania pieniędzy na emeryturę są bardzo różne. Polacy najczęściej opłacają składki ZUS i KRUS, taką metodę zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze zadeklarowało 41 proc. Polaków. 26 proc. zaczęło odkładać pieniądze w banku, 19 proc. opłaca składki OFE. Tylko 10 proc. odkłada pieniądze w ramach polisy ubezpieczeniowej, tyle samo inwestuje w przyszłość swoich dzieci. Tylko 6 proc. założyło Indywidualne Konto Emerytalne lub inwestuje w nieruchomości" - mówi cytowany w komunikacie prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami prof. Marcin Dyl.

"Należy mieć nadzieję, że odsetek Polaków zarabiających na instrumentach finansowych wzrośnie wkrótce dzięki uczestnictwu w Pracowniczych Programach Kapitałowych – komentuje Dyl.

Zgodnie z wynikami badania, według Polaków najlepszymi sposobami oszczędzania pieniędzy na emeryturę jest odkładanie pieniędzy w banku, które wybiera 33 proc. inwestowanie w nieruchomości (26 proc.) i opłacanie składek ZUS (18 proc.). 20 proc. z nas uważa, że nie ma dobrego sposobu na zaoszczędzenie pieniędzy na emeryturę, a ponad 20 proc. nie oszczędza ani nie gromadzi środków na zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1200 Polaków w wieku 18-64 lata. Zebrana próba była reprezentatywna dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania (z wyłączeniem osób przebywających na rencie, emeryturze lub uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę).

