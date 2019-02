MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m: m do 1 130 mln zł w styczniu



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 130 mln zł w styczniu br., podało ministerstwo. W grudniu ub.r. wartość sprzedaży wyniosła 1 082 mln zł.

"W styczniu 2019 roku sprzedano obligacje:

- 3-miesięczne (OTS0419) - 323 mln zł,

- 2-letnie (DOS0121) - 308,7 mln zł,

- 3-letnie (TOZ0122) - 11,9 mln zł,

- 4-letnie (COI0123) - 326,6 mln zł,

- 10-letnie (EDO0129) - 157,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 326,6 mln zł (29% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (29%), 2-letnie (27%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (14%) oraz 3-letnie (1%), podano również.

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"W pierwszym miesiącu nowego roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła wartość 1,1 mld zł. Ten wynik potwierdza utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie skarbowymi produktami oszczędnościowymi. Największy popyt w styczniu dotyczył obligacji 4-letnich, dzięki którym można zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją - ich sprzedaż wyniosła 327 mln zł. Zbliżoną popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne i 2-letnie, które mają stałe, z góry znane oprocentowanie. Pełne bezpieczeństwo i atrakcyjne warunki oprocentowania to solidne argumenty przemawiające za wyborem obligacji jako skutecznego sposobu pomnażania środków, który znajduje uznanie wśród oszczędzających" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w materiale.

(ISBnews)