HH Technology złożył zażalenie na decyzję sądu dot. PCC Rokita i PCC Exol



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podały spółki w osobnych komunikatach.

"HH Technology zaskarżył postanowienie sądu w całości, ponadto wniósł o zmianę postanowienia w całości poprzez uwzględnienie w całości wniosku HH Technology o udzielenie zabezpieczenia, lub ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji" - czytamy w komunikacie PCC Rokita.



W ocenie spółki, HH Technology w zażaleniu nie przedstawił żadnych nowych dowodów ponad dotąd zgromadzony przez sąd materiał dowodowy, nie odniósł się także w treści zażalenia do składanych przez spółkę pism procesowych i jej argumentacji.

Z kolei spółka PCC Exol poinformowała, że jej pełnomocnik nie miał możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a w konsekwencji zapoznania się ze szczegółową treścią zażalenia w sprawie PCC Exol, jednak umożliwiono mu dostęp do akt postępowania w sprawie spółki PCC Rokita, gdzie zażalenie zostało złożone z bardzo zbliżoną argumentacją. Stąd zarząd PCC Exol, mając na względzie dotychczasowy analogiczny sposób działania HH Technology wobec PCC Rokita i PCC Exol, uznał, że prawdopodobnie analogiczna treść zażalenia jak w przypadku PCC Rokita została złożona także w sprawie toczącej się przeciwko spółce.



Zarówno PCC Rokita, jak i PCC Exol podały w komunikatach, że całkowicie kwestionując roszczenia HH Technology zamierzają złożyć odpowiedź na zażalenie wniesione przez HH Technology, w którym wskażą na całkowity brak podstaw faktycznych i prawnych do udzielenia zabezpieczenia.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)