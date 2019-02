PGNiG: Podwyżka taryfy powinna poprawić wynik segmentu obrotu i magazynowania



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Dzięki podwyżce taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) segment obrotu i magazynowania Polskiego Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powinien co najmniej wyjść na zero, ocenił prezes PGNiG Piotr Woźniak.

"Segment sprzedaży czyli obrotu i magazynowania jest bardzo wrażliwy na takie zmiany. Mam nadzieję, że po ostatniej zmianie uda się wyjść na zero jeśli chodzi o EBITDA" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

"Nas bardzo boli praktyczne zamrożenie stawek dystrybucyjnych, bo to w efekcie hamuje rozwój sieci" - dodał prezes.

Według szacunkowych, danych w IV kw. 2018 r. na 1,35 mld zł EBITDA grupy złożyło się 1,06 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,33 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,42 mld zł w Dystrybucji i 0,29 mld zł w Wytwarzaniu.

Pod koniec stycznia URE zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółek z grupy PGNiG - na okres do 31 grudnia 2019 r. Ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosły o 2,5%, a stawki dystrybucyjne spadły średnio o 5%.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)