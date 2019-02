W lutym zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraża o jeden punkt procentowy mniej respondentów niż w styczniu (spadek z 47 proc. do 46 proc.). Stabilny pozostał odsetek badanych niezadowolonych z tego faktu - 35 proc. Niemal co piąty badany nie potrafi określić swego stosunku do osoby premiera (19 proc., wzrost o 1 punkt procentowy od stycznia).

W lutym, w porównaniu z poprzednim miesiącem, ubyło badanych deklarujących się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego (spadek z 38 proc. do 35 proc.). Jednocześnie o 2 punkty procentowe zwiększyła się grupa jego przeciwników (wzrost z 27 proc. w styczniu, do 29 proc. w lutym). Zwiększyła się też grupa badanych niepotrafiących zająć wobec niego stanowiska (wzrost z 4 proc. do 5 proc.). Tak jak w styczniu 31 proc. badanych deklaruje obojętny stosunek do obecnego rządu.

50 proc. respondentów ocenia pozytywnie wyniki działalności obecnego rządu (wzrost od stycznia o 2 punkty procentowe), 33 proc. wyniki prac gabinetu Mateusza Morawieckiego ocenia negatywnie (spadek o 1 punkt). Nieznacznie zmniejszył się odsetek respondentów niepotrafiących ocenić rezultatów prac urzędującego gabinetu (z 18 proc. do 17 proc.).

Identyczne jak w poprzednim miesiącu są oceny polityki gospodarczej obecnego rządu – 46 proc. badanych uważa, że jego polityka stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, a 41 proc. jest przeciwnego zdania. Opinii w tej kwestii nie ma 13 proc. respondentów.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska