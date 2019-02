„Gdy pytają mnie, gdzie chcę pracować po zakończeniu mojej prezydentury, odpowiadam: marzę o pewnej poważnej pracy, o byciu deputowanym do Parlamentu Europejskiego” – powiedział w wystąpieniu na forum młodzieżowym na temat perspektyw wejścia Ukrainy do UE i NATO w mieście Perejasław Chmielnicki w obwodzie kijowskim.

Poroszenko powtórzył, że uważa, iż do 2023 roku Ukraina powinna złożyć wniosek o przyjęcie do UE oraz uzyskać Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO (ang. Membership Action Plan, MAP).

Na początku lutego parlament Ukrainy przyjął ustawę, zgodnie z którą w konstytucji znalazł się zapis o dążeniu do członkostwa tego państwa do UE i NATO. Deputowani zwrócili się też wówczas do NATO o przyznanie MAP, co miałoby nastąpić na jubileuszowym szczycie Sojuszu w grudniu w Londynie.(PAP)