Jeden z czołowych na świecie specjalistów we wdrażaniu oraz obsłudze usług robotyzacji i automatyzacji procesów w przemyśle, logistyce, handlu, czy instytucjach publicznych i finansowych w poniedziałek w Łodzi otworzył uroczyście swoją nową siedzibę.

"Firma Digital Workforce funkcjonuje w Łodzi od dwóch lat, ale dzięki nowej przestrzeni będzie miała szansę na dalszy dynamiczny rozwój. On faktycznie następuje i chciałam podziękować za to, że uwierzyliście w Łódź. Cieszę się, że firmy nowoczesnych technologii chcą być z Łodzią związane i rozwijać się w naszym mieście" – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dzięki przeprowadzce do Centrum Biznesu Łódź - co podkreśliła menedżer oddziału w Polsce Kinga Chelińska-Barańska - fiński koncern planuje do końca czerwca zwiększyć w Łodzi zatrudnienie z obecnych 77 osób do 100, a w dalszej perspektywie do 200 pracowników.

"Rekrutacja trwa nieustająco, bo rozwijamy się bardzo dynamicznie. Zaczynaliśmy od małego 15-osobowego biura, w kolejnym pracowało 40 osób, a obecne jest dostosowane do 100 pracowników. Planujemy zwiększać zatrudnienie stopniowo. Wszystko zależy od naszych klientów, bo jeżeli biznes będzie rósł, my też będziemy rośli" – tłumaczyła Chelińska-Barańska.

Dodała, że firma poszukuje m.in. specjalistów z branży IT i nowych technologii, a także konsultantów biznesowych.

Łódzkie biuro Digital Workforce jest jedynym w Polsce i jednym z sześciu fińskiego koncernu na świecie. Pozostałe znajdują się w Helsinkach, Sztokholmie, Oslo, Kopenhadze i Londynie. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak