W poniedziałek uroczyście rozpoczęto budowę trasy. Obecny na tym wydarzeniu wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że powiat kolbuszowski sąsiaduje z intensywnie rozwijającą się strefą przemysłową. „Dlatego bardzo ważne jest, by w szybkim tempie poprawiała się dostępność komunikacyjna tego obszaru. Lepsze drogi to większe szanse dla inwestorów do lokowania firm na tym terenie” – zauważył.

Hamryszczak podkreślił, że województwo podkarpackie jest w ścisłej czołówce w realizacji inwestycji wspieranych ze środków europejskich. Przypomniał, że na same inwestycje drogowe na Podkarpaciu zakontraktowano już w Regionalnym Programie Operacyjnym ponad 600 mln zł.

Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 1,2 km. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa ronda, które połączą drogę krajową nr 9 i drogę wojewódzką 987. Pozwoli to na przejazd przez Kolbuszowę z pominięciem centrum miasta.

Jak powiedział wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, Kolbuszowa jest ważnym węzłem komunikacyjnym na mapie. Przypomniał, że niedługo gotowa będzie północna obwodnica miasta. „Dzięki nowemu odcinkowi drogi zmniejszy się natężenie ruchu w centrum Kolbuszowej, szczególnie ruchu ciężarówek, skróci się także czas przejazdu. Powstanie kolejny odcinek ścieżki rowerowej, zachęcając do aktywnej turystyki” – powiedział.

Pilch podkreślił, że nowa droga spowoduje również, że kolejne tereny wokół miasta staną się atrakcyjne inwestycyjnie.

Budowa drogi będzie kosztować prawie 8,5 mln zł; z tej kwoty ponad 6,2 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu. Prace mają się zakończyć do końca września 2019. (PAP)

autor: Wojciech Huk