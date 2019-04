Wśród portów lotniczych liderem jest Lotnisko Chopina w Warszawie, z którego usług w 2018 roku skorzystało ponad 17,7 mln pasażerów. Port odnotował wzrost o 13% r/r i osiągnął najlepszy wzrost ilościowy spośród portów w Polsce - obsłużył o ponad 2 mln pasażerów więcej, niż w 2017 roku, podano.



"Wśród przewoźników lotniczych w 2018 roku ponownie największą dynamikę wzrostu osiągnęły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły w tym czasie ponad 2 mln pasażerów więcej, niż w roku ubiegłym i osiągnęły 24-proc. dynamikę wzrostu" - czytamy w komunikacie.



Według danych ULC, Ryanair zajął 1. miejsce wśród przewoźników obsłużonych w polskich portach w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym w ub.r. (28,71% udziałów, 11,55 mln pasażerów), drugie miejsca zajęły PLL LOT (26,09% udziału, 10,5 mln pasażerów), a trzecie - Wizz Air (21,66% udziału, 8,72 mln pasażerów).



Wśród lotnisk drugim pod względem wzrostów ilościowych było Katowice-Pyrzowice z 0,95 mln pasażerów więcej, niż w roku ubiegłym (dynamika wzrostu 24%). W dalszej kolejności bardzo dobre wyniki osiągnęły porty Kraków-Balice (930 tys. pasażerów więcej i 16% wzrostu), Poznań-Ławica (ponad 622 tys. pasażerów więcej i aż 34% wzrostu) oraz Wrocław-Strachowice (488 tys. pasażerów i 17% wzrostu).



ULC poinformował, że przewozy krajowe zanotowały spadek przewiezionych pasażerów aż o 14% w 2018 roku. Polskie porty osiągnęły wynik o 18 pkt proc. gorszy, niż porty ACI Europe. Najwięcej pasażerów w tego typu ruchu przewiózł PLL LOT, który osiągnął również wzrost ilościowy w wysokości 325 tys. pasażerów (11%) w stosunku do 2017 roku.



W 2018 roku liczba pasażerów podróżująca w ramach przewozów czarterowych z/do polskich portów lotniczych wzrosła o 34%, czyli o prawie 1,4 mln osób. Najbardziej popularnymi kierunkami były Grecja, a następnie Turcja i Hiszpania, przy czym najwyższy wzrost ilościowy odnotowała Turcja (o ponad 0,5 mln pasażerów więcej i 140% w porównaniu do 2017 roku).



"Przewozy międzynarodowe w polskich portach lotniczych w 2018 roku odnotowały 18% dynamikę wzrostu w stosunku do 2017 roku. To o ponad 11 pkt proc. więcej od portów zrzeszonych w ACI Europe. Liczba operacji w tym okresie wzrosła zaś o 16%. Tak dobry wynik został osiągnięty dzięki przewozom regularnym, w ramach których przewieziono niemal 5 mln pasażerów więcej, niż w roku 2017, a także przewozom czarterowym, w ramach których przewieziono prawie 1,4 mln pasażerów więcej, niż w roku poprzednim. Wśród przewoźników w tym segmencie liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, jednakże ponownie wyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+1,7 mln pasażerów i 31%). - czytamy.



Wśród portów lotniczych największy wzrost pasażerów w ruchu czarterowym odnotował port Katowice-Pyrzowice z wynikiem +525 tys. pasażerów i 36% wzrostu w porównaniu z 2017 rokiem. Znaczny wzrost pod względem liczby pasażerów odnotował również port Poznań-Ławica z 318 tys. pasażerów, co dla tego portu oznacza wzrost o 66%. Trzeci w kolejności był port lotniczy Wrocław-Strachowice z wynikiem +202 tys. pasażerów i 73% wzrostu. Niewielki spadek w przewozach czarterowych odnotował jedynie Port Lotniczy Lublin.



ULC poinformował, że Najbardziej popularnymi kierunkami były Wielka Brytania, Niemcy i Włochy, przy czym największe wzrosty pod względem liczby przewiezionych pasażerów zaobserwowano w przypadku Ukrainy (+541 tys. pasażerów i 72%), a następnie Niemiec (450 tys. pasażerów i 11%) i Izraela (+319 tys. pasażerów i 65% wzrostu). Do największych spadków doszło zaś w przypadku Irlandii, po wycofaniu się przewoźnika Aer Lingus z lotów do Dublina.



W 2018 r. w przewozach regularnych największe wzrosty odnotowało Lotnisko Chopina w Warszawie (ponad 1,8 mln pasażerów i 13%.), a następnie port Kraków-Balice (+926 tys. pasażerów i 16%) i Katowice-Pyrzowice (+423 tys. pasażerów i 17%). Spadki odnotowały jedynie porty Radom-Sadków i Łódź-Lublinek.