Kto dostanie 1800 zł miesięcznie

Świadczenie nie trafi do wszystkich Polaków – przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, czyli m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Zgodnie z komunikatem resortu, wysokość dodatku będzie zależeć od miejsca pełnienia służby. W Warszawie funkcjonariusze mogą liczyć na pełne 1800 zł, w Krakowie i Trójmieście około 1500 zł, a w mniejszych miastach minimum 900 zł. Świadczenie ma zrekompensować rosnące koszty najmu mieszkań i poprawić sytuację materialną służb. Zaznaczmy, że wysokość świadczenia (900–1800 zł) i termin wyrównania (1 lipca 2025 r.) wynikają z zapowiedzi MSWiA, a nie z literalnych zapisów ustawy. Konkretne kwoty mają zostać określone w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie

Nowe przepisy zakładają, że funkcjonariusz będzie mógł samodzielnie wybrać, w jakiej formie chce korzystać z zakwaterowania. Do wyboru będą cztery opcje:

1. przydział lokalu mieszkalnego,

2. przydział kwatery tymczasowej,

3. miejsce w internacie lub kwaterze,

4. świadczenie mieszkaniowe w formie pieniężnej.

Świadczenie nie będzie przysługiwać funkcjonariuszowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania (ani jego współmałżonkowi) w miejscowości, w której pełni służbę.

Na jakim etapie jest ustawa

Zgodnie z informacjami Kancelarii Sejmu, ustawa została uchwalona przez Sejm 12 września 2025 roku, a Senat nie wniósł do niej poprawek. Obecnie dokument został podpisany przez Prezydenta RP, co oznacza, że może zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze w październiku.

Rząd zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, a świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2025 roku. W praktyce pierwsze wypłaty mogą nastąpić już na początku przyszłego roku.

Skąd pomysł na nowe świadczenie

O pomyśle wprowadzenia dodatku mieszkaniowego było głosno jeszcze na początku 2025 roku, kiedy premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak zapowiedzieli zrównanie zasad mieszkaniowych funkcjonariuszy służb MSWiA z rozwiązaniami obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP.

Premier mówił wówczas: „Osoby, które stoją na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków, muszą mieć pewność, że państwo dba o ich warunki życia i pracy”.

Z kolei minister Siemoniak określił to rozwiązanie jako „absolutny przełom” w polityce mieszkaniowej służb mundurowych.

Szerszy plan modernizacji służb

Nowe świadczenie to część szerszego planu modernizacji służb mundurowych na lata 2026–2029, którego łączny budżet ma wynieść 13 miliardów złotych. Z tej kwoty 11,5 miliarda zł zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę, w tym budowę ponad 100 nowych komend powiatowych policji, modernizację straży pożarnej i zakup nowoczesnego sprzętu.

Minister Siemoniak zapowiedział, że „bezpieczeństwo obywateli wymaga dobrze wyposażonych i odpowiednio wynagradzanych służb”.

Co to oznacza dla funkcjonariuszy

Według szacunków wiceministra Wiesława Szczepańskiego, nowe świadczenie mieszkaniowe w połączeniu z planowaną 5-procentową podwyżką w 2025 roku przyniesie funkcjonariuszom nawet 20-procentowy wzrost łącznych dochodów.

Dla funkcjonariuszy w dużych miastach może to oznaczać nawet 20 tysięcy złotych rocznie więcej w portfelu.

Podstawa prawna: ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby – ustawa czeka na publikację