WIG20 stracił na zamknięciu 0,36 proc. do 2.358,19 pkt. Indeks WIG poszedł w dół o 0,26 proc. do 60.812,06 pkt., a sWIG80 spadł o 0,28 proc. do 12.136,77 pkt. Jedynie mWIG40 zwyżkował o 0,11 proc. do 4.220,08 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 470 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 393 mln zł.

O godz. 17.00 niemiecki DAX zwyżkował o 0,07 proc., a indeks S&P 500 tracił o 0,26 proc.

Po godz. 15.00 premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawili na konferencji prasowej plany uporządkowania systemu emerytalnego, które mają polegać m.in. na możliwym przeniesieniu całości środków zgromadzonych w OFE na indywidualne konta emerytalne za opłatą przekształceniową w wysokości 15 proc.

Reakcja rynków akcji na te propozycje była nieznaczna, indeksy minimalnie spadły.

W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej straciły są: Dino Polska (o 5,3 proc.), CCC (o 2,1 proc.) i Orange (o 1,8 proc.). Najbardziej zwyżkowały ceny akcji Tauronu – o 2,5 proc., Play – o 2,3 proc. i CD Projektu - o 1,9 proc.

Indeks WIG-energia zyskał na zamknięciu 0,8 proc. Od początku lutego indeks ten stracił jednak około 23 proc.

Na poniedziałkowej aukcji uprawnień do emisji CO2 na giełdzie EEX EU Primary Market Auction o godz. 11.00 cena po raz pierwszy wyniosła 27 EUR.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje: Infoscanu – spadek o 20,1 proc., Brastera – o 8,2 proc. i Cormay – o 8,0 proc. Traciły również akcje ZE PAK (o 1,3 proc.)

Infoscan poinformował po piątkowej sesji, że U.S. Food&Drug Administration (FDA) nie wydał zgody w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim. Jednocześnie FDA zarekomendowała działania, które spółka powinna podjąć w celu ponownego ubiegania się o zgodę na dopuszczenie urządzenia do obrotu, z czego zarząd Infoscan zamierza skorzystać, kontynuując działania związane z uzyskaniem certyfikatu FDA.

Na poniedziałkowej sesji notowaniom Infoscanu towarzyszył najwyższy w historii wolumen wymiany – około 9 proc. akcji zmieniło właściciela.

Braster po piątkowej sesji poinformował, że strata netto w 2018 roku wyniosła 19,8 mln zł, podczas gdy w 2017 roku spółka wygenerowała 24,9 mln zł straty. Przepływy z działalności operacyjnej Brastera wyniosły -17,3 mln zł w 2018 roku, a w 2017 -28,3 mln zł. W sprawozdaniu z działalności zarząd poinformował o ryzyku utraty płynności finansowej.

Cormay po zakończeniu piątkowych notowań poinformował, że skonsolidowana strata netto wyniosła 25,0 mln zł w 2018 roku, podczas gdy w 2017 roku grupa wygenerowała 2,2 mln zł straty. Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Cormay wyniosły -1,6 mln zł w 2018 roku, a w 2017 1,7 mln zł. Spółka wyjaśniła, że największy wpływ na wyniki finansowe miało utworzenie odpisu na prace rozwojowe na kwotę 19,4 mln zł, w związku z przeprowadzeniem testu na utratę wartości projektów strategicznych.

Również w piątek po zakończeniu notowań ZE PAK poinformował, że z dniem 12 kwietnia rezygnację z członkostwa w zarządzie złożyli Marcin Ginel i Aneta Lato-Żuchowska. Rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej złożył także Lesław Podkański. Rada nadzorcza spółki delegowała ze swojego grona Henryka Sobierajskiego do czasowego, na okres 3 miesięcy, wykonywania funkcji prezesa zarządu.

W poniedziałek Zyskały z kolei walory Polenergii – o 6,1 proc. i Mabionu – o 5,0 proc. Zwyżką zakończyły sesję także akcje Grupy Azoty – wzrost o 1,7 proc.

Po piątkowym zamknięciu sesji Polenergia poinformowała, że fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI zwiększyły zaangażowanie w spółce i mają akcje stanowiące 5,02 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

PDH Polska, spółka celowa Azoty Police i Grupy Azoty, podpisała listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) w zakresie potencjalnego zainwestowania koncernów łącznej kwoty do 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police - poinformowała Grupa Azoty Police w raporcie bieżącym po piątkowej sesji. Listy obowiązują do 12 października 2019 roku.