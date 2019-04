Tauron rozpoczął produkcję Mobilnego Urządzenia Zasilającego



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Tauron rozpoczął produkcję pierwszej serii Mobilnego Urządzenia Zasilającego (MUZ), które w przypadku awarii sieci średniego napięcia może zasilić w krótkim czasie nawet do 1 000 gospodarstw domowych, podała spółka.

Urządzenie, skonstruowane przez specjalistów z Taurona, przeznaczone jest do zasilania wyłączonego fragmentu sieci średniego napięcia, podczas awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac modernizacyjnych czy inwestycyjnych, podano w komunikacie.

"Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ) w razie jakichkolwiek zakłóceń w dostawie energii elektrycznej zapewnia stałe zasilanie odbiorcom. MUZ jest urządzeniem pionierskim i praktycznym. Dotychczas nie stosowano w polskiej elektroenergetyce zasilania sieci SN 15, 20 i 30 kV z mobilnych agregatów prądotwórczych o mocach powyżej 50 kW" - powiedział prezes Tauron Dystrybucja Serwis Michał Koszałka, cytowany w komunikacie.

Głównym problemem były dotychczas trudności ochrony przeciwporażeniowej zestawu, przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych metod wymagających uziemień o parametrach trudnych do osiągnięcia w warunkach polowych. Specjaliści Taurona rozwiązali ten problem. Urządzenie wraz z zestawem mobilnego agregatu prądotwórczego umożliwia uzyskanie ochrony przeciwporażeniowej zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami, podano także.

"Proponowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu agregatu niskiego napięcia, który jest podłączony do MUZ transformującego niskie napięcie, umożliwiając zasilenie fragmentu sieci średniego napięcia. Urządzenie gwarantuje minimalizowanie przerw w dostawach energii elektrycznej przy usuwaniu awarii sieci średniego napięcia oraz wyeliminowanie przerw w dostawach podczas planowanych prac na sieci. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom można zminimalizować czas przyłączenia zestawu do sieci do około 40 minut" - czytamy dalej.

Wykorzystanie MUZ umożliwi też zmniejszenie wymaganej liczby pracowników. Do przyłączenia i obsługi niezbędny jest jedynie dwuosobowy zespół elektromonterów, a ponadto istnieje możliwość podłączenia go praktycznie w każdej lokalizacji.

"W zestawie użyto pojedynczego generatora prądu o dużej mocy. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od rozwiązań dotychczas stosowanych, ze względu na efektywność energetyczną oraz sprzętową. Jeden duży agregat zużywa mniej paliwa oraz emituje mniej zanieczyszczeń. Mocny generator gwarantuje dostawy energii elektrycznej do obszarów trudnodostępnych gdzie nie udałoby się dostarczyć i użytkować kilku mniejszych zestawów" - wskazała także spółka.

Urządzenie wykorzystywane jest w Tauronie na bieżąco, w wypadku wystąpienia awarii oraz przy pracach planowych na sieci.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)