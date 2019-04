Elektryczny autobus Rafako przygotowany do prób homologacyjnych



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Elektryczny autobus Rafako jest przygotowany do testów drogowych i prób homologacyjnych, podała spółka. To kolejny etap projektu, po tym jak w grudniu 2018 r. zaprezentowana została bryła autobusu.

"Już cztery miesiące temu, kiedy pokazaliśmy gotową bryłę, zainteresowanie tym projektem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Podaliśmy wtedy także harmonogram prac nad projektem, a dzisiejsza prezentacja kompletnego już autobusu pokazuje, że dotrzymujemy słowa. Kolejny etap to prace nad homologacją" - powiedział wiceprezes Rafako Jarosław Dusiło, cytowany w komunikacie.

Autobus jest przystosowany do przewożenia 53 osób, w tym 25 na miejscach siedzących. To jedna z możliwych aranżacji wnętrza, autobus może być również w wersji typowo miejskiej, z większą liczbą miejsc stojących oraz w specjalistycznej wersji szkolnej. Autobus został

zaprojektowany i wykonany od początku jako autobus z elektrycznym układem napędowym i zasilaniem bateryjnym. Baterie umieszczono w podwoziu pojazdu, co znacznie obniżyło środek ciężkości i poprawiło stabilizację toru jazdy, a zarazem pozwoliło zachować niską podłogę w przestrzeni pasażerskiej. Dzięki temu wysokość autobusu wynosi tylko 3,2 metra, co pozwoli mu wjeżdżać pod w zasadzie każdy wiadukt w polskich miastach. Dodatkowo, długość 8,5 metra i szerokość 2,45 metra umożliwiają mu swobodne poruszanie się w centrach miast, podano.

Do napędu autobusu przewidziano dwa rodzaje trójfazowych silników synchronicznych o mocy ok. 140 kW o dużej sprawności - rzędu 96 %, znacznie wyższej od stosowanych dotychczas rozwiązań. Baterie również przewidziano w dwóch wersjach, NMC 144 kWh wraz z pokładową ładowarką, które pozwolą na przejechanie ok. 140 km, oraz LTO o pojemności 61 kWh - tu zasięg naładowanego pojazdu wyniesie ok. 70 km.

"Prezentujemy już kompletną wersję pojazdu, wszystkie systemy zostały uruchomione, autobus jest sukcesywnie przygotowywany do pierwszych jazd. Chcielibyśmy jesienią przeprowadzić testy, tak aby w 2020 mógł pojawić się u pierwszych klientów" - powiedział odpowiedzialny w Rafako za projekt e-busa Michał Maćkowiak.

Dach i ściany autobusu są wykonane z lekkich materiałów, szkielet wykonany jest w technologii samonośnej, z lekkich otworowanych

i giętych elementów ze stali nierdzewnej oraz z lekkich i wytrzymałych elementów z laminatów poliestrowych. Zapewnia to odpowiednią wytrzymałość, a zarazem bezpieczeństwo pasażerom i kierowcy. Każda wersja autobusu wyposażona jest w platformy do wjazdu oraz specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)