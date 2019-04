InPost: Paczkomaty staną przy 20 Centrach Handlowych Auchan do końca roku



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Paczkomaty InPost - na mocy umowy z Ceetrus Polska - będą dostępne przy Centrach Handlowych Auchan, podał InPost. Już teraz z Paczkomatu mogą korzystać klienci Galerii Bronowice, Galerii Łomianki, Centrum Handlowego Auchan Legnica, wielkopolskiego Centrum Handlowego Auchan Swadzim, Centrum Handlowego Auchan Gdańsk oraz Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz. Do końca roku Paczkomaty InPost znajdą się przy 20 obiektach handlowych zarządzanych przez Ceetrus Polska.

"Zależy nam na tym, by Centra Handlowe Auchan były miejscami, w których można nie tylko wygodnie zrobić zakupy, zjeść posiłek, ciekawie spędzić czas, skorzystać z nowych technologii, ale także załatwić codzienne sprawy. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć katalog usług dostępnych wybranych obiektach handlowych o Paczkomaty InPost" - powiedział dyrektor operacyjny Ceetrus Polska Cezary Smektała, cytowany w komunikacie.

Pozostałe obiekty Ceetrus Polska, przy których będą dostępne Paczkomaty InPost, to:

Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała

Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz

Centrum Handlowe Auchan Gliwice

Centrum Handlowe Auchan Hetmańska (Białystok)

Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo

Centrum Handlowe Auchan Krasne

Centrum Handlowe Auchan Mikołów

Centrum Handlowe Auchan Modlińska (Warszawa)

Centrum Handlowe Auchan Piaseczno

Centrum Handlowe Auchan Płock

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna (Białystok)

Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec

Centrum Handlowe Auchan Wałbrzych

Port Rumia Centrum Handlowe Auchan, podano również.

Obiektami tymi zarządza Ceetrus Polska, który jest zarazem inwestorem, deweloperem oraz komercjalizatorem galerii i Centrów Handlowych Auchan.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)