Morawiecki podkreślił bardzo dobre warunki prowadzenia działalności biznesowej w Polsce, wskazując m.in. na względnie niskie podatki i bardzo utalentowaną siłę roboczą. Pytany o ulgi podatkowe, jakie Polska mogłaby zaoferować firmie Elona Muska, premier zaznaczył, że polityka podatkowa w UE jest dość zharmonizowana, jeśli chodzi o to, co można zaoferować inwestorom, ale ponadto możemy jeszcze zaoferować trochę więcej i dlatego z takim powodzeniem wyeliminowaliśmy bezrobocie w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat.

„Oferujemy pieniądze na szkolenie i przekwalifikowanie ludzi, na zatrudnianie ludzi, pewne ulgi dotyczące podatku od nieruchomości, a także oferujemy bardzo dobre środowisko. Zainwestowaliśmy mnóstwo w elektromobilność, samochody elektryczne, czyste autobusy, czyste pociągi, sztuczną inteligencję – wszystko to jest tym, czego potrzebuje taki przemysł, i dlatego wielu inwestorów z całego świata (...) jest zainteresowanych inwestowaniem w elektromobilność" - powiedział.

Prowadzący zauważył, że Morawiecki mówi głównie o inwestycjach firm produkcyjnych w Polsce. Premier podkreślił, że chodzi także o programowanie komputerowe, „ponieważ stajemy się swego rodzaju Krzemową Doliną Unii Europejskiej”. Wskazał na wysokie kwalifikacje i sukcesy polskich programistów.

Część wywiadu dotyczyła żądania prezydenta Donalda Trumpa, by Europa wydawała więcej na obronność. Morawiecki podkreślił w tym kontekście, że Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów NATO, które przeznaczają już na obronność 2 proc. PKB. Zwrócił też uwagę, że Niemcy przeznaczają 1,23 proc. Wskazał zarazem, że Niemcy chcą kupować rosyjski gaz przez gazociąg Nord Stream 2, a „płacenie za rosyjski gaz to tak jak płacenie za broń pana Putina”. Potwierdził, że Polska nie zgadza się z Niemcami, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Wskazał zarazem, że relacje handlowe Polski z Niemcami są bardzo dobre.

Zwrócił też uwagę, że Polska zaczęła kupować amerykański gaz LNG w ramach umów długoterminowych. Wskazał na znaczenie gazoportu w Świnoujściu.

Powtórzył, że Polsce nie podoba się, że Niemcy chcą kupować rosyjski gaz przez Nord Stream 2. „Podkreślamy, że kupowanie gazu od pana Putina jest płaceniem za jego broń” - powiedział. Wyraził opinię, że Niemcy powinny wnosić większy wkład w NATO jako całość i nie powinny kupować tak dużo gazu od Rosji.

Zmieniając temat prowadzący zwrócił uwagę, że niektórzy ludzie nazywają Morawieckiego „Trumpem Europy Wschodniej lub jednym z Trumpów Europy Wschodniej”. Premier powiedział, że nie sądzi, by takie określenie było stosowne, ale zaznaczył, że bardzo ceni, iż ktoś „rzeczywiście robi to, w co wierzy, jak prezydent Trump”. Wyraził przekonanie, że „mamy w panu Trumpie bardzo dobrego sojusznika".

