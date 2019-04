Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 2,3% r: r do 277,8 mln zł w I kw. 2019 r



Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Przychody Grupy Orbis wzrosły o 2,3% r/r do 277,8 mln zł w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Przychody w ujęciu like-for-like wzrosły o 7,8% r/r do 271,6 mln zł w I kw., podano w komunikacie.

Frekwencja wzrosła w I kw. o 0,3 pkt proc. do 61,4%, zaś średnia cena za pokój (ARR) netto zwiększyła się o 1,7% r/r do 226,5 zł.

Przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) wzrósł w I kw. br. o 2,3% r/r do 139,1 zł, podano także.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)