Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015



Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Redan otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 10 lipca 2017 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2014 i 2015 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2015 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4 mln zł.

"W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w zakresie dochodów osiągniętych w 2015 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4 mln zł. Zakwestionowane koszty dotyczą kosztu sprzedanych akcji w spółce TXM SA zgodnie z umową sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2015 roku. [...] Sprzedane akcje TXM Redan nabył w dniu 17 grudnia 2014 r. od spółki zależnej Carissonio Limited Partnership" - czytamy w komunikacie.

Kontrola zakwestionowała cenę nabycia akcji TXM przez Redan, która została rozliczona poprzez kompensatę zobowiązania Redan wobec Carrisonio LP z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji TXM z należnością Redan związaną z otrzymaniem aktywów wchodzących w skład majątku polikwidacyjnego zgodnie z uchwałą o rozwiązaniu spółki Carrisonio LP. W ocenie kontroli, nie doszło do kompensaty, a do konfuzji, co pozbawiło spółkę prawa do kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabytych akcji TXM, wskazano również.

"Na okoliczność wyżej wymienionej transakcji Redan uzyskał indywidualną interpretację podatkową, według której spółka określiła koszty sprzedanych akcji TXM SA. Jednak w ocenie kontroli we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej Redan inaczej określił stan faktyczny, przez co ustalenia interpretacji nie mają zastosowania" - czytamy dalej.

Kontrola oszacowała, iż Redan zamiast wykazywać 11,3 mln zł straty podatkowej za rok 2015 powinien wykazać 5,1 mln zł zysku do opodatkowania.

Z uwagi na to, że spółka za lata obrotowe 2013 oraz 2014 wykazała straty podatkowe, które nie zostały wykorzystane, teraz przysługuje jej prawo do obniżenia dochodu za 2015 w kwocie 5,1 mln zł z tytułu rozliczenia tych strat z lat ubiegłych. W wyniku rozliczenia strat podatkowych zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 nie powstanie, pozostaje więc bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej Redan, podano także.

"W związku z otrzymaniem wyników kontroli w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 spółka rozwiązała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu strat podatkowych na łączną kwotę 5,2 mln zł" - czytamy.

Zarząd wraz z doradcami podatkowymi spółki analizuje sytuację rozważając, czy złożyć korektę deklaracji podatkowej CIT za 2015 r. uwzględniającą ustalenia kontroli celno-skarbowej, czy też poczekać na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe i w jego toku kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej, podsumowano.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)