PBKM pozyskał 7 537 próbek w I kw. 2019 r., wzrost o 55% r: r



Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 537 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kw. 2019 roku wobec 4 862 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 55%, podała spółka.

"W I kwartale 2019 roku osiągnął następujące wyniki operacyjne:

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2019 roku w obszarze B2C i B2B wyniosła 7 537 wobec 4 862 w I kwartale 2018 roku co stanowi wzrost o 55%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2019 roku w obszarze B2C wyniosła 5 970 wobec 4 841 w I kwartale 2018 roku co stanowi wzrost o 23,3%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2019 roku w obszarze B2B wyniosła 1 567 wobec 21 próbek w analogicznym okresie 2018 roku;

- udział umów zawartych w modelu abonamentowym w I kwartale 2019 roku w obszarze B2C wyniósł 47,7%, wobec 61,9% w analogicznym okresie roku 2018;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec I kwartału 2019 roku wyniosła 247 013 (w tym 43,4% umów w modelu abonamentowym), wobec 151 716 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec I kwartału 2018 roku (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym) co oznacza wzrost o 62,8%;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec I kwartału 2019 roku wyniosła 311 834 wobec 164 064 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec I kwartału 2018 roku co oznacza wzrost o 90,1%" - wymieniono w komunikacie.

Szczegółowe informacje na temat danych operacyjnych za I kwartał 2019 roku zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 22 maja 2019.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)