Elon Musk podczas spotkania z inwestorami, mówił o postępujących pracach nad autami samojezdnymi. Jak podaje redakcja Bloomberg, wtedy też pochwalił się najnowszym osiągnięciem Tesli: „Na początku wydaje się to nieprawdopodobne – jak to możliwe, że Tesla, która nigdy wcześniej nie zaprojektowała chipa, zaprojektowałaby najlepszy układ scalony na świecie? Obiektywnie rzecz biorąc, tak właśnie się stało. Mikroprocesor jest już w samochodach”.

Musk zapowiedział również, że już w przyszłym roku Tesla będzie mieć w ofercie samochody autonomiczne, które znajdą zastosowanie w roli „robo-taxi”. Firma, zamiast sprzętu dotychczas dostarczanego przez Nvidia, wykorzystuje teraz własne mikroprocesory i oprogramowanie niezbędne dla samojezdnych aut. Chipy opracowane przez Teslę będą produkowane przez zakład Samsung Electronics w teksańskim Austin.

Nvidia zakwestionowała niektóre z wypowiedzi Muska. Producent samochodów elektrycznych np. porównywał wydajność całego komputera z wydajnością jednego mikroprocesora. Pełny system – oparty na wielu chipach Nvidii – byłby bardziej wydajny niż to, co stwierdził dyrektor Tesli. Mimo to Nvidia wyraziła uznanie dla Tesli, mówiąc, że firma ta „podniosła poprzeczkę w branży pojazdów autonomicznych”.



>>> Czytaj też: Startup z Niemiec sprzedaje samochód elektryczny zasilany słońcem