„Kolejne trzy odcinki przyszłej S17 prowadzącej do granicy z Ukrainą trafią do prac projektowych” - poinformował rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Podpisana we wtorek umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą Mosty Katowice dotyczy trzech odcinków o łącznej długości ok. 44 km: Piaski Wschód – Łopiennik (ok. 15,9 km), Krasnystaw Północ – Izbica (ok. 17,8 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km).

Wykonawca ma opracować koncepcję programową, czyli dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania dla określonego w decyzji środowiskowej przebiegu trasy, z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego. Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji. Koszt dokumentacji to 8,4 mln zł.

Podpisana umowa dotyczy dokumentacji na jedną z trzech części rozstrzygniętego przetargu na dokumentację dla 120 km S17 z Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

15 kwietnia w Zamościu (Lubelskie) z tą samą firmą Mosty Katowice podpisana została już umowa dotycząca opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinka pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ o długości ok. 9,8 km oraz odcinka ok. 12 km obwodnicy Zamościa pomiędzy węzłami Zamość Sitaniec i Zamość Wschód. Wykonawca ma przeanalizować możliwe warianty przebiegu trasy, przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej. Koszt tych prac to 4,3 mln zł.

Trzecia, ostatnia, część przetargu obejmuje cztery odcinki o łącznej długości ok. 54,2 km: Zamość Wschód – Zamość Południe (ok. 12,2 km), Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). Umowa na opracowanie koncepcji programowej dla tej części trasy S17 ma być podpisana wkrótce.

Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie "projektuj i buduj". Realizację całej S17 Piaski - Hrebenne przewidziano w latach 2021-2025.

W pierwszej połowie 2021 r. planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, której budowa trwa. Powstanie tam jednojezdniowa trasa o długości blisko 10 km z docelowym układem dwujezdniowym w obrębie węzłów. Koszt tych prac to blisko 195 mln zł. (PAP)

autorka: Renata Chrzanowska