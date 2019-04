Urząd Morski w Gdyni po raz kolejny przesunął termin składania ofert na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną - obecnie to 8 maja. Powodem jest odwołanie, które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej od jednej z firm - podał PAP we wtorek Urząd Morski w Gdyni.