„W ciągu ostatnich czterech miesięcy ceny gazu w Europie spadły i dziś cena gazu dla odbiorców indywidualnych jest wyższa niż na europejskich giełdach. Dlatego wzywamy Naftohaz i Radę Ministrów do przeprowadzenia konsultacji z MFW, by zamiast zaplanowanych podwyżek doprowadzić do obniżenia ceny gazu dla społeczeństwa od 1 maja” – ogłosiła ekipa Zełenskiego w środę w sieciach społecznościowych.

MFW domaga się urynkowienia cen gazu dla ludności, wiążąc z tym realizację programu pomocy finansowej dla Ukrainy.

