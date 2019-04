Forte miało szacunkowo 24 mln zł skons. EBIT, 38 mln EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Forte za I kwartał 2019 r. wyniosła 24 mln zł, co oznacza wzrost o 54% r/r oraz wzrost o 29% w stosunku do IV kwartału roku 2018, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za I kwartał 2019 r. wyniosła 38 mln zł w stosunku do 32 mln zł w IV kwartale 2018 r. oraz 23 mln zł w I kwartale roku 2018" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy w I kwartale 2019 r. wyniosła 319 mln zł (w tym 12 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę kapitałową nadwyżek płyty wiórowej produkowanej w Tanne), co oznacza wzrost o 8% r/r oraz o 7% w stosunku do IV kwartału roku 2018, podano także.

"Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2019 r. nie przekracza poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi grupę kapitałową emitenta" - podkreślono też w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1 107 mln zł skonsolidowanych przychodów.

