PKP nie rezygnuje z dużych projektów deweloperskich w Gdyni, Krakowie i stolicy



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - PKP S.A. kontynuuje prace nad kilkoma dużymi projektami deweloperskimi, przewidzianymi do realizacji przez spółkę zależną Xcity Investment - m.in. w Gdyni, Krakowie i Warszawie, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Mamińskiego.

"Projekt Gdynia Międzytorze jest na etapie procedowania. Czekamy na ostateczną decyzję właścicielską, jesteśmy po zgodach korporacyjnych, czyli zgodzie zarządu i opinii rady nadzorczej. Czekamy na decyzję właścicielską, myślę, że w najbliższym czasie ją uzyskamy i projekt będzie realizowany" - powiedział Mamiński dziennikarzom po konferencji poświęconej wynikom Grupy PKP za 2018 r.

Przypomniał, że do projektów PKP ma zamiar pozyskiwać partnerów branżowych i finansowych.

"W Krakowie [w projekcie po wschodniej stronie Dworca Głównego] idziemy w dobrym kierunku, wróciliśmy do odłożonego projektu, rozmawiamy z potencjalnym inwestorem. Również prowadzimy mediacje z Małopolskimi Dworcami Autobusowymi, gdzie był spór o wykonanie płyty, na której możemy postawić nieruchomość. Myślę, że zawrzemy porozumienie, żeby te projekty ruszyły" - kontynuował prezes.

Poinformował także, że ws. zagospodarowania sąsiedztwa stacji Warszawa Gdańska są prowadzone rozmowy z firmą Ghelamco, choć w nich występuje na razie "różnica zdań".

Wreszcie, prezes nawiązał do planowanej inwestycji w miejscu dawnego Dworca Głównego w Warszawie.

"O ile uda nam się porozumieć z marszałkiem województwa, chcielibyśmy, żeby bryła Dworca Głównego została wkomponowana w nowe przedsięwzięcie mieszkaniowo-biurowe, realizowane przez XCity i żeby tam zostawić siedzibę Stacji Muzeum z dużą częścią ekspozycji" - wyjaśnił Mamiński. Pozwoliłoby to wg niego odejść od "nie najlepszego" pomysłu przeniesienia dawnego Muzeum Kolejnictwa poza centrum stolicy.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.

