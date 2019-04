Ekrany smartfonów nie dla dzieci. WHO ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami

Źródło: PAP

Dzieci do 2. roku życia w ogóle nie powinny patrzeć na ekrany urządzeń elektronicznych, zaś przed 5. roku życia - spędzać przed nimi nie więcej niż godzinę dziennie – zaleciła we środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).