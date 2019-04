WIG20 zwyżkował o 0,07 proc. do 2.372,33 pkt., a WIG poszedł w górę o 0,03 proc. do 60.959,72 pkt. Odmiennie zachowywały się: mWIG40, który stracił 0,01 proc. do 4.183,30 pkt., a także sWIG80, który obniżył się o 0,64 proc. do 11.989,42 pkt. i był najniższy od 1 kwietnia br., ponownie wchodząc w strefę poniżej 12 tys. pkt.

Obroty na GPW wyniosły 857 mln zł, z czego 742 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.10 niemiecki indeks DAX zyskiwał 0,47 proc., a S&P500 zwyżkował o 0,05 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najmocniej wzrosły są: Dino Polska (o 3,6 proc.), Orange (o 2,7 proc.) i CD Projekt (o 2,0 proc.). Największe spadki odnotowały natomiast CCC – o 3,0 proc., Tauron – o 1,6 proc. i Pekao - o 1,0 proc. Akcje KGHM straciły 0,5 proc.

CD Projekt poinformował przed otwarciem notowań, że zarząd spółki zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za 2018 rok w kwocie 100,9 mln zł, co daje 1,05 zł dywidendy na akcję. Przed rokiem CD Projekt nie wypłacał dywidendy.

W rozmowie z PAP Biznes, analityk DM mBanku Piotr Bogusz wskazał, że rekomendacja zarządu CD Projekt jest niespodzianką, zaznaczył jednak, że stopa dywidendy (ok. 0,5 proc.) jest niewielka.

KGHM podał przed sesją, że produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę wyniosła 17,4 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 44 proc. Sprzedaż TPM wyniosła 17,3 tys. uncji, czyli wzrosła o 40 proc. rok do roku. Analitycy ocenili, że dane produkcyjne i sprzedażowe KGHM zaskakują pozytywnie.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: EuCO – wzrost o 22,6 proc. i Braster – w górę o 22,5 proc. Zyskały też akcje Forte – o 5,6 proc.

Forte podało przed środową sesją, że przychody grupy w I kw. 2019 roku wzrosły kdk o 8 proc. do 319 mln zł przed rokiem, a EBITDA wzrosła o 65,21 proc. do 38 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: Elektrobudowa – spadek o 21,6 proc., Oponeo. pl – w dół o 9,5 proc. oraz CI Games – ze stratą 5,7 proc.

Akcje Elektrobudowy spadły do najniższego poziomu od stycznia 2004 roku.

Elektrobudowa poinformowała przed sesją o otrzymaniu wezwania od PKN Orlen do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez spółkę 15,1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. Roszczenie PKN Orlen wynika z kar umownych naliczonych w związku z realizacją projektu Instalacji Metatezy w Płocku.

Ponadto, Elektrobudowa poinformowała, że otrzymała projekt umowy w sprawie finansowania działalności, określający m.in. zasady udostępniania limitów kredytowych i sum gwarancyjnych w perspektywie do lipca 2019 roku. Spółka zadeklarowała, że podda projekt analizie.

Analitycy BDM napisali w biuletynie porannym: "W wywiadzie dla PAP w połowie października 2018 prezes Elektrobudowy informował, że spółka może potrzebować zewnętrznego kapitału na realizację strategii. Obecnie scenariusz konieczności dokapitalizowania spółki zaczyna się materializować".

Akcje CI Games poszły w dół do najniższego poziomu od lutego 2019 roku. (PAP Biznes)