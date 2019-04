Włochy: Szef MSZ prosi KE, by była gotowa na wypadek fali migracyjnej z Libii

Źródło: PAP

Szef dyplomacji Włoch Enzo Moavero Milanesi poinformował w środę, że w liście do Komisji Europejskiej zaapelował o to, by była gotowa na działania w razie gdyby doszło do napływu wzmożonej fali migracyjnej z Libii, pogrążonej w wewnętrznym konflikcie.