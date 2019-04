We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowało 6 komitetów. Są to: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz'15; KW Wiosna Roberta Biedronia; KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Listy wyborcze zarejestrowały także komitety: KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski w sześciu okręgach (w Warszawie, na Mazowszu, na Śląsku, na Pomorzu, w województwie lubelskim i w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie); KKW Polexit-Koalicja w dwóch okręgach (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie i na Podkarpaciu); KW Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi w dwóch okręgach (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie oraz w województwie lubelskim).

KW Jedność Narodu zarejestrował listę w jednym okręgu, dlatego nie weźmie udziału w losowaniu przeprowadzanym przez PKW. Numer tej liście nada właściwa okręgowa komisja wyborcza.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała PAP, że w majowych eurowyborach karta wyborcza będzie miała formę jednokartkowej karty, a nie książeczki, a co za tym idzie, każdy wyborca będzie widział listy kandydatów wszystkich komitetów na jednej stronie.

Jej zdaniem, ułatwi to wyborcom oddanie głosu na wybranego kandydata. "To, że jednostronicowa karta do głosowania jest dobrym rozwiązaniem, potwierdzają wyniki jesiennych wyborów samorządowych, kiedy mieliśmy najniższy odsetek głosów nieważnych w historii wyborów po 1989r." - wskazała Pietrzak.

Wybory do PE w Polsce odbędą się 2 maja.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska