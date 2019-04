To oznacza, że pieniądze do beneficjentów dotrą na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek lub wtorek. Każdy. Z ich ma otrzymać 888 zł. Kolejna transza dla 470 tysięcy osób ma zostać wypuszczona na 2 maja.

Emerytura plus to jeden, ze sztandarowych wyborczych pomysłów PIS i pierwszy zrealizowany z piątki Kaczyńskiego. Ma zapewnić PiS przychylność seniorów przy wyborczych urnach. Ustawa została uchwalona w ekspresowym trybie w tym miesiącu, prezydent podpisał ją we wtorek.

