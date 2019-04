Bank Pekao szacuje koszty restrukturyzacji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Bank Pekao zawarł ze wszystkimi działającymi w instytucji organizacjami związkowymi porozumienie określające zasady zwolnień grupowych, które obejmą do 900 pracowników, podał bank. Pekao szacuje koszty restrukturyzacji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy rezerwę tej wysokości.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom" - czytamy w komunikacie.

Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników banku, podano także.

"Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku" - czytamy dalej.

Na początku kwietnia bank poinformował, że planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych, w ramach których rozwiąże umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami i zmieni warunki zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom. Proces ma potrwać od 25 kwietnia do 31 października br.

Bank wskazał, że restrukturyzacja jest konsekwencją wprowadzanej przez zarząd i zaakceptowanej przez radę nadzorczą strategii. Jej elementem jest proces transformacji, której cele to unowocześnienie, zwiększenie efektywności i centralizacja procesów.

