Boryszew nie wyklucza akwizycji w segmencie metale



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Boryszew rozpoczął analizy dotyczące potencjalnego przejęcia niewielkiej spółki działającej w segmencie metali, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

"To niewielki podmiot z punktu widzenia przychodów, który generuje kilka milionów złotych rocznie wyniku na poziomie EBITDA" - powiedział Lisiecki dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

"Decyzja w sprawie ewentualnego przejęcia tej spółki powinna zapaść w ciągu najbliższych kilku tygodni" - dodał.

Prezes zastrzegł, że nawet jeśli nie dojdzie do zakupu tego konkretnego podmiotu, Grupa Boryszew jest otwarta na akwizycje, szczególnie w obszarze metali

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)