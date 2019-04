Linia kolejowa z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Radomia to jeden z elementów sieci dróg kolejowych łączących CPK z większością dużych ośrodków w Polsce. Rząd przyjął w poniedziałek wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić m.in. sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Linia kolejowa połączy CPK z Radomiem, jako że lotnisko w tym mieście ma być portem uzupełniającym, więc szybki transport do tego lotniska jest konieczny" – stwierdził Suski. Dodał, że w Radomiu będą mogły też odbywać się lądowania w sytuacjach awaryjnych związanych np. ze złymi warunkami pogodowymi na innych polskich lotniskach. "W najbliższych latach dopóki CPK nie powstanie Radom będzie lotniskiem zapasowym dla lotniska Chopina w Warszawie” – zaznaczył Suski.

W Radomiu zostanie wybudowany też kolejny, nowy przystanek kolejowy. Będzie on zlokalizowany pod wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Żeromskiego. Z przystanku tego ma być łatwy dojazd do lotniska. PKP Polskie Linie Kolejowe jeszcze kilka lat temu podczas modernizacji torów stacji Radom zabezpieczyły teren pod budowę nowego obiektu.

Budowę nowego przystanku kolejowego, z którego łatwiej będzie się dostać na lotnisko w Radomiu, i powstanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na radomskim dworcu kolejowym zapowiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Nowy przystanek kolejowy, nazwany roboczo Radom-Wschód, będzie zlokalizowany pod wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Żeromskiego. Budowa ma być prowadzona w latach 2020-21, równolegle z zaplanowanym na przyszły rok przez miasto remontem wiaduktu drogowego. "Z tego peronu będą mogli korzystać podróżni jadący od strony Warszawy. Można będzie w tym miejscu przesiąść się w środek komunikacji miejskiej i dojechać do lotnisk" - powiedział Merchel.

Prezes PKP PLK poinformował także, że jeszcze w tym roku na radomskim dworcu powstanie system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). "Na początku maja będzie ogłoszony przetarg, a do końca roku na peronach i w tunelu pojawią się wyświetlacze informujące o przyjazdach i odjazdach pociągów oraz infokioski" – zapowiedział Merchel.

Prezes przypomniał, że trwa modernizacja linii kolejowej z Warszawy-Okęcia do Radomia. Według szefa PKP PLK na odcinku Okęcia - Czachówek prace są na etapie końcowym. Pozostał natomiast do modernizacji odcinek od Radomia do Czachówka. Pomiędzy Czachówkiem a Warką zdemontowano już 17 km torów i 19 km sieci trakcyjnej. W Sułkowicach, Krężelu, Michalczewie i Gośniewicach widać już konstrukcje nowych peronów. Zamontowano ponad 300 fundamentów pod nową sieć trakcyjną oraz 200 słupów, bramek i konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

Obecnie wykonawca wzmacnia grunt pod budowę nowego toru. Prace przy przebudowie pierwszego toru mają potrwać do III kwartału tego roku. Następnie roboty przeniosą się na drugą połowę odcinka, a pociągi będą kursować już po nowym torze. Na odcinku Strzyżyna – Radom zdemontowano już 40 km sieci trakcyjnej na szlaku i przystankach, 4 rozjazdy i około 2 kilometrów torów. Trwają przygotowania do rozbiórek starych peronów. Na placu budowy zgromadzono prawie 100 tysięcy ton kruszywa, 75 tysięcy podkładów, szyny, stalowe elementy słupów trakcyjnych i 12 nowych rozjazdów.

Ważnym elementem modernizacji linii kolejowej z Radomia do stolicy będzie budowa drugiego toru na odcinku między Warką a Radomiem i wiaduktu w ciągu DW 731 w Warce. W związku z robotami od lipca zamknięty zostanie odcinek między Warką a Radomiem i wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. "W pełnym zakresie wrócimy na odcinek od Radomia do Warszawy w połowie przyszłego roku" – zapowiedział prezes PKP PLK. Około roku będzie natomiast potrzeba, by pociągi mogły osiągać docelową prędkość.

Po zakończeniu przebudowy trasy z Warszawy do Radomia i uzyskaniu właściwych dokumentów, skróci się czas podróży ze 135 min do 75 min. Po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pojadą z prędkością 160 km/h.

Suski zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędzie się "wbicie pierwszej łopaty" na lotnisku w Radomiu. "Mam nadzieję, że odbędzie się to również z udziałem znamienitego gościa, który byłby tą osobą, która przypieczętowałaby, że jest to fakt równie ważny dla Radomia jak i całej Polski" – zaznaczył minister.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w poniedziałek, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda.

Jak wskazano, skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy wynoszącego ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

"W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej m.in. Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice, zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi oraz elastyczność w wyznaczaniu tras pociągów. Umożliwi to skierowanie przez CPK większości pociągów międzyregionalnych wyjeżdżających z Warszawy w kierunku zachodnim, zapewniając skomunikowanie CPK z pozostałymi regionami kraju" - tłumaczy CIR.

