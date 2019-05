Jak informuje gazeta, do budowy gazociągu przystąpiła jednostka Solitaire, której właścicielem jest szwajcarska firma Allseas. "Wiedomosti" powołują się na komunikat operatora projektu - spółki Nord Stream 2 AG.

Długość odcinka planowanego gazociągu w rosyjskich wodach terytorialnych to około 114 km. Solitaire ma pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. "100 km pierwszej nitki gazociągu w rosyjskich wodach terytorialnych zostanie ułożonych w ciągu jednego miesiąca" - głosi komunikat Nord Stream 2 AG.

Przedstawiciel spółki powiedział dziennikowi, że pierwotny projekt przewidywał rozpoczęcie prac na tym odcinku wiosną 2019 roku, tak więc prace idą zgodnie z zaplanowanym grafikiem.

Przekazał także, że obecnie niemal ukończono pracę w wodach Niemiec, a w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji prowadzi prace jednostka Pioneering Spirit. Do tej pory ułożonych zostało ponad 1125 km morskiego odcinka Nord Stream 2.

Gazociąg ten ma przebiegać przez wody Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Jedynym krajem, który wciąż nie wydał zezwolenia na ułożenie go w swych wodach jest Dania. Media rosyjskie od pewnego czasu oceniają, powołując się na opinię ekspertów, że z tego powodu realizacja projektu może się opóźnić i gazociąg nie powstanie do końca bieżącego roku.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Bałtyk (z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech), o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku i jednocześnie Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Przeciwne budowie Nord Stream 2 są Polska, kraje bałtyckie, Ukraina i USA.

