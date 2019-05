Netia udostępnia usługę zintegrowanej komunikacji Netia Contact Center



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Netia udostępnia Netia Contact Center, usługę, która integruje w jednym miejscu wszystkie kanały komunikacji z klientami, podał operator.

"Netia poszerzyła swoją ofertę rozwiązań ICT z gamy NetiaNext o kolejną usługę, opracowaną z myślą o wsparciu efektywności sprzedaży i obsługi klientów przez firmy z sektora MŚP" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, usługa wspiera także zarządzanie relacjami w klientami (CRM), połączona jest z nielimitowanymi wychodzącymi połączeniami telefonicznymi. Usługa świadczona jest w modelu CCaaS (Contact Center as a Service). Jej wdrożenie jest szybkie i nie pociąga za sobą nakładów inwestycyjnych.

"Netia Contact Center, to odpowiedź na wymagania współczesnych konsumentów, którzy oczekują błyskawicznej i sprawnej obsługi niezależnie od kanału komunikacji. Trudno znaleźć lepsze narzędzie do szybkiego uzyskania przewagi nad konkurencją, dzięki zintegrowanej komunikacji z klientami. Co istotne, naszą usługę można wdrożyć błyskawicznie i to już od jednego stanowiska, bez ponoszenia praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych" – powiedziała kierownik Produktu B2B w Netii Bożena Będkowska, cytowana w komunikacie.

Usługa Netia Contact Center powstała we współpracy z doświadczonym dostawcą tego typu systemów, polską firmą technologiczną Unified Factory, która dostarcza rozwiązania do automatyzacji procesów obsługi klienta do 21 krajów na całym świecie.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)