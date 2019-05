Work Service: Jedn. zysk brutto ze sprzedaży Prohuman sięgnie ok. 49 mln zł



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Nowo powołana spółka celowa wykupi do 31 marca 2020 r. wszystkie udziały w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim należące do Work Service. Ponadto podpisany właśnie term sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł, podał Work Service.

"W celu realizacji transakcji została powołana spółka celowa, która do 31 marca 2020 roku wykupi wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Ponadto Term Sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. Środki pozyskane w ramach sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Warunki transakcji zostały ustalone przez Work Service, która posiada pakiet kontrolny w spółce Prohuman stanowiący 80,22% udziału w kapitale zakładowym, Profólió Projekt Tanácsadó Kft, która posiada 19,78% udziałów oraz Human Investors Kft., spółkę celową założoną przez menedżerów związanych z Prohuman oraz Profólió w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman.

"Podpisany term sheet zawiera bardzo korzystne dla nas warunki. Po pierwsze, spółka celowa wykupi nasze udziały w Prohuman do 31 marca przyszłego roku. Po drugie, rozliczona zostanie pożyczka, która została udzielona dla Work Service przez Prohuman. Dzięki uzgodnionej strukturze transakcji, Profolio i spółka celowa przejęły na siebie większość ryzyk i kosztów związanych ze sprzedażą Prohuman, co daje nam dużą stabilizację i możliwość koncentracji działań na polskim rynku" - skomentowała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, podkreślono w materiale.

"Ustalenie warunków sprzedaży Prohuman to kolejny zakończony sukcesem element trwającego od zeszłego roku intensywnego procesu restrukturyzacji Grupy Work Service. Poza spółką węgierską planujemy również sprzedaż podmiotów zależnych działających na rynkach słowackim oraz czeskim. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na działalności w Polsce i Niemczech, a więc rynkach, które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu" - dodała Szmitkowska.

Term sheet zakłada również elementy motywujące Profolio i spółkę celową do przeprowadzenia sprzedaży, w tym przejęcie całkowitej kontroli nad sprzedażą Prohuman przez Work Service oraz zawieszenie wszelkich zobowiązań Work Service wobec węgierskich spółek aż do 2021 i 2022 roku, w przypadku nie dojścia opisanej powyżej transakcji do skutku w wyznaczonym terminie, podano również w komunikacie.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)