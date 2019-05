Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie I-IV 2019 r., wzrost o 18% r: r



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie styczeń - kwiecień br., co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka. W samym kwietniu podpisano 348 umów deweloperskich - to rekordowy miesięczny wynik sprzedaży w historii spółki, podkreślono.

"Potwierdzają się nasze przewidywania związane z niesłabnącym zainteresowaniem nabywców mieszkaniami z rynku pierwotnego. Na wzrost wolumenu sprzedaży wpływ ma przede wszystkim znaczące rozszerzenie oferty - od końca 2018 roku istotnie poszerzyliśmy portfolio realizowanych projektów w każdym z 7 miast, w których działamy" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Najwięcej lokali zakontraktowano w Warszawie (250), następnie Wrocławiu (176), Krakowie (168), Łodzi (158), Katowicach (147), Poznaniu (110) oraz Trójmieście (55), podano także.

Spółka zakłada, że w 2019 roku kontraktacja wyniesie co najmniej 2,5 tys. lokali, przypomniano także w materiale.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 420 lokali.

(ISBnews)