Orlen Budonaft ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Budonaft - spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen - wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 maja br.

Wśród warunków, które muszą spełniać kandydaci na stanowisko prezesa spółki, znalazły się wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

Obecnie w skład zarządu Orlen Budonaft wchodzą prezes Tadeusz Zając oraz członek zarządu Paweł Augustyniak.

Orlen Budonaft to spółka z Grupy Orlen działająca od 1973 roku w branży budowlanej. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowach stacji paliw "pod klucz" jako generalny wykonawca, ponadto wykonuje remonty i montaże rozwiązań technicznych opartych na konstrukcji stalowej - od zadaszeń po kompleksowe hale różnego przeznaczenia.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)