"Mamy już decyzję Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie" - powiedział minister.

"Nie do końca ustalona jest struktura zasiewów, ponieważ w niektórych regionach Polski są słabe wschody spowodowane brakiem opadów, a w niektórych częściach kraju wystąpiły przymrozki, które mogły zaszkodzić roślinom, które już wzeszły; rolnicy postulowali, by przedłużyć termin składnia wniosków" - wyjaśnił minister.

Jak mówił, taki wniosek złożyła Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi. Ministerstwo rolnictwa przeprowadziło konsultacje w tej sprawie i żadna z organizacji nie postulowała dalszego wydłużania terminu.

"Podjąłem decyzję, że przedłużam termin do końca maja" - poinformował szef resortu rolnictwa.

Sadzę, że te dodatkowe dwa tygodnie są wystarczające. Okres wegetacyjny trwa i nie można terminów agrotechnicznych przesuwać bez końca, te dwa tygodnie powinny wystarczyć, by rolnicy mieli ustaloną strukturę zasiewów i zdążyli złożyć e-wnioski" - wyjaśnił Ardanowski.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie są przyjmowane od 15 marca do 15 maja. Co do zasady można je składać tylko przez internet do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak poinformował PAP rzecznik ARiMR Paweł Mucha, dotychczas wpłynęło 740 tys. e-wniosków oraz 208 tys. w formie oświadczeń, które mogły złożyć wyłącznie małe gospodarstwa. W sumie jest już w Agencji 948 tys. wniosków.

W ubiegłym roku do ARiMR złożono ich 1 mln 330 tys., co oznacza, że brakuje jeszcze ok. 400 tys. wniosków. Na dopłaty bezpośrednie jest przeznaczone ok. 14 mld zł.

