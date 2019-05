Neuca podtrzumuje cel wzrostu zysku r: r, wdroży kilkanaście nowych produktów



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Neuca po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje cel poprawy zysku netto r/r w 2019 r., przy prognozowanym wzroście rynku hurtu aptecznego o 3-4%. Spółka planuje wdrożenie kilkunastu nowych produktów własnych, które zostaną wpisane na listy refundacyjne jeszcze w tym kwartale, poinformował prezes Piotr Sucharski.

"Mamy rekordowe wyniki na poziomie zysku, wypłacamy największą w historii dywidendę. To jest bardzo dobry okres dla naszej firmy i daje doskonałe perspektywy na przyszłość. Umacniamy pozycję rynkową. Jesteśmy mocno zdeterminowani i to nas przekonuje do słuszności naszej strategii" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

W I kw. Neuca osiągnęła 37,2 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o 15% r/r. Z uwzględnieniem tych zdarzeń, zysk netto wyniósł 36,3 mln zł, tj. wyższy o 18% r/r.

"Dla nas najważniejszym celem jest realizacja zysku wyższego niż w ubiegłym roku, natomiast dynamika może się różnie rozkładać" - powiedział prezes zapytany, czy należy oczekiwać, że wzrost zysku netto będzie w kolejnych kwartałach dwucyfrowy.

Neuca utrzymała w I kw. pozycję lidera rynku hurtu aptecznego w udziałem na poziomie 29%. W segmencie aptek niezależnych udział ten wyniósł 31,7%, a aptek sieciowych 26% na koniec I kw. br.

Wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 8,34 mld zł w I kw. br., zaś dynamika wzrostu była ujemna (-0,5%). W ocenie zarządu, wzrost rynku hurtu aptecznego w całym 2019 r. sięgnie 3-4%.

"Nasz udział rynkowy utrzymuje się na poziomie 29%. W tamtym roku sezon grypowy rozpoczął się w październiku, zakończył w marcu. W tym roku sezon rozpoczął się trochę później, ale się przedłuża i myślę, że jeszcze w maju będzie kontynuacja zachorowań. W tym roku pierwsze miesiące drugiego kwartału są bardzo wysokie. Stąd podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu rynku o 3-4%" - powiedział Sucharski.

Dodał, iż oczekuje, że Neuca co najmniej utrzyma udziały w rynku w tym roku, przy wzroście przychodów w kolejnych kwartałach. W I kw. przychody spadły o 1% r/r do 2,14 mld zł i były skorelowane ze spadkiem wartości rynku.

"Zakładam, że nasze udziały w rynku zostaną co najmniej utrzymane i będziemy rosnąć proporcjonalnie do rynku. Spodziewamy się dużej liczby nowych wdrożeń produktów. Kilkanaście ważnych produktów RX, specjalistycznych będzie wdrażanych i wejdzie na listy od końca drugiego kwartału na listy refundacyjne. Spodziewamy się w tym obszarze sporych dynamik, a jest to jedna z najbardziej rentownych linii" - powiedział Sucharski.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)