PKO BP planuje aktualizację celów strategicznych w II połowie 2019 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje aktualizację celów finansowych strategii na lata 2016-2020 w II połowie tego roku, poinformowała instytucja.

"Aktualizacja celów finansowych strategii planowana jest w drugiej połowie roku" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik ROE wyniósł 10,1% w I kw. br. (wobec 10% w 2018 r.), podczas gdy strategiczny cel na 2020 r. to powyżej 10%, podano w prezentacji.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł w I kw. tego roku 44,1% (wobec 44,2% w 2018 r.) - cel na 2020 r to poniżej 45%.

Koszt ryzyka wyniósł w I kw. br. 0,57% (wobec 0,59% w 2018 r.) - cel strategiczny na 2020 r. to 0,75-0,85%.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)