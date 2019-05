PKO BP jest w stanie osiągnąć 4 mld zł zysku netto, oczekiwane przez rynek w br.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że w kolejnych kwartałach - bez negatywnych zdarzeń jednorazowych - jest w stanie wypracowywać po 1 mld zł zysku netto, a w całym roku 4 mld zł zysku netto, powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.

"PKO Bank Polski, pomimo obciążenia składką, zwiększył zysk w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Bank nie zwolnił tempa wzrostu zysku finansowego, wyniósł on 862 mln zł i był znacznie wyższy niż w pozostałych bankach. Ten wynik jest kontynuacją bardzo dobrych trendów, które realizujemy od roku 2018. Gdyby wykluczyć zdarzenia jednorazowe, byłoby to ponad 1 mld zł" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"Ponad 20 analityków, którzy obserwują nasz bank postawiło przed nami taki cel [ 4 mld zł zysku netto grupy w 2019 r.] Według ich analiz, PKO Bank Polski - jeśli nie zajdą żadne negatywne zdarzenia jednorazowe - powinien taki zysk osiągnąć. My od 37 kwartałów prezentujemy wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ten wynik zgodny z oczekiwaniami rynku dowieźć" - powiedział Jagiełło.

PKO BP odnotował 862 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)